Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bayburt'ta

BAYBURT (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle yürüyor. Ben de onun yetiştirdiği gençlerden biriyim. Siyasete onun yanında başladım." dedi.

Bakan Bak, partisinin Bayburt Gençlik Kolları Başkanlığının Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentteki yatırımlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Gençlere seslenerek onlara çok güvendiklerini belirten Bak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlerle yürüyor. Ben de onun yetiştirdiği gençlerden biriyim. Siyasete onun yanında başladım. 12 yaşından beri onunla beraberim. Beni okuttu. Yurt dışına gönderdi. Şimdi ise Gençlik ve Spor Bakanı olarak yanındayım. Gençlere siyaset alanını açtı. Önce seçilme yaşını 30'dan 25'e indirdi. Geçen yıl sizin birinci olduğunuz referandumda bunu 18'e indirdi. Gençler yolunuz açık. Ben bunun bir örneğiyim." şeklinde konuştu.

Bak, siyasetin gençlerle güçleneceğini vurgulayarak, "İnşallah 2019 seçimlerinde, yerel seçimlerde, milletvekili seçimlerinde ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Bayburt yeni bir destan yazacak." ifadelerini kullandı.

- "Recep Tayyip Erdoğan, kimsesizlerin kimsesidir"

Yurt dışı gezilerinde İslam ülkeleri vatandaşlarının kendisine "Recep Tayyip Erdoğan'a iyi bakın, ona sadece sizin değil, bizim de ihtiyacımız var." dediklerini aktaran Bak, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan, sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesidir. Birleşmiş Milletler kürsüsünden şunu söylemiştir: 'Dünya 5'ten büyüktür'. En son İslam İşbirliği Teşkilatını toplayarak Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu ilan ettiler. Bunun için ABD Başkanı'nın attığı çılgınca, anlamsız bir imza. Biz asla kabul etmiyoruz. Onun onaylanmasıyla alakalı bir oylama vardı. 128 ülke ne dedi? 'Desteklemiyoruz.' dedi, 'Hayır.' dedi. Şu, çok önemli. Dünyada yeni bir düzen kuruluyor.

Dünya 5'ten de birden de büyüktür. Ayağa kalkmamız lazım. Ayağa kalkmak için de gençlere ihtiyacımız var. Güçlü Türkiye'ye ihtiyacımız var."

Gençlerin çok çalışmaları gerektiğine işaret eden Bak, "Ne iş yapıyorsak çok çalışmamız lazım. Üniversite, mühendislik okuyorsak en iyisini yapmamız lazım." dedi.

Bak, yabancı dil ve yeni teknolojileri öğrenmeleri gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapay zekayı öğrenmemiz lazım ve öz güvenimizin olması lazım. Ben yaparım, biz yaparız. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şunu öğretiyor. Biz yaparız. Savunma sanayisinde yapılanları görüyorsunuz. Önceden yüzde 20-25’i bizim yaptığımız işler, şimdi yüzde 75'lere çıktı. İnsansız hava aracı istiyorduk. İsrail'e ayrı dert anlat, ABD'ye ayrı dert anlat, şimdi ne oldu?

İnsansız hava aracını biz yapıyoruz. Bir de silahı ekledik. Silahlı insansız hava aracı yapıyoruz."

- "Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet yolumuza devam edeceğiz"

Terörle mücadeleye de değinen Bak, "Terörle mücadele ediyoruz. Bize diz çöktürmeye kalkıyorlar. Ne oldu? 15 Temmuz'da meydanlara kim çıktı? Bu millet çıktı. Bazıları ne yaptı? Oturup kahve içti. Onun adamları ne yaptı? Kenarlarda beklediler. Bir tanesi çıkmış diyor ki KHK ile ilgili: 'Sokaklara şunlar çıkacak, bunlar çıkacak.' Siz sadece saklanırsınız. Bizim milletimiz, gençlerimiz sokaklara da çıkar, tankın gücünü de yener, milletin gücü tankın gücünü de yener. Meydanlara çıkar ve şunu söyler: 'Biz milletimizi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz, asla diz çökmeyeceğiz, asla ezanlar susmayacak, bu millet asla diz çökmeyecek.' Bunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerle gurur duyduklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onlarla beraber yürüyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yürüyeceğiz. Tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır, dünya sana düşman olsa da Bayburt senden yanadır, Rize senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Zafer inananlarındır. Zafer Allah'ındır. 2019 yılında yarışa devam edeceğiz. 2019 yılında desten yazmaya devam edeceğiz. Bayburt da yazacak.

Tabii bu destanları yazarken tüm dünyaya şunu göstereceğiz. Bu millet güçlü bir devlet. Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet, yolumuza devam edeceğiz."