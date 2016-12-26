Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Van'da

VAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Milli dava mücadelesi veriyoruz. Bu dava mücadelesi ülkemizin geleceği için çok önemli. Bunu engellemek isteyenler, karşısında durmak isteyenler olabilir. Bunun karşısında hep birlikte duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Kılıç, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali İbrahim Taşyapan tarafından karşılandı.

Valiliği ziyaret eden Kılıç, şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, Van'ın spor anlamında bakanlığın önemli bulduğu illerden biri olduğuna işaret etti.

Van'ın geçmişte de mücadele gerektiğinde dik duran bir şehir olduğunu vurgulayan Kılıç, "Şu anda biz gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımızın talimatları doğrultusunda bir anlam da milli dava mücadelesi veriyoruz. Bu dava mücadelesi ülkemizin geleceği için çok önemli. Bunu engellemek isteyenler, karşısında durmak isteyenler olabilir. Bunun karşısında hep birlikte duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

-"Seçilmişler kanuna, kurala uymak durumundadır"

Bakan Kılıç, Van'ın yatırımlar konusunda iyi mesafe katettiğini ancak sportif anlamda yatırımların yapılması gereken illerden olduğunu belirtti. Kılıç, Türkiye'nin önemli spor salonlarından Nur Tatar Spor Salonu'nun bu yatırımlar arasında yer aldığına değindi.

Vali Taşyapan'ın görevinin arttığını ve Belediye Başkanlığı görevini de aynı anda yürüttüğünü hatırlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Vatanın, milletin emanet ettiği imkanlarla halkına hizmet etmeyip de gidip çukur kazıp vatandaşın gündelik yaşamını sıkıntıya sokanlar, görevlerini ifa etmeyenlerin karşısında seçilmiş dahi olsalar ki, 'seçilmişler ancak seçimle gider' diyorlar, doğrudur. Ama seçilmişler kanuna, kurala uymak durumdadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücünü temsil eden, vatandaşına yaptığı hizmetin büyüklüğüdür. Biz gücümüzü milletten alırız. Bu devlet milletiyle birdir beraberdir ve bu millete hizmet eden ancak ve ancak onun gönlünde taht kurar, yer eder. Bu anlamda İnşallah Van'da bundan sonraki belediye hizmetleri daha verimli, düzgün işleyecektir."

Kılıç, bundan sonra bakanlık olarak kentle ilgili çalışmaları diğer bakanlıklar, milletvekilleri ve Van halkıyla el ele birlikte yürüteceklerine dikkati çekerek, potansiyeli yüksek olan Van'da vatandaşlarla birlikte yeni Nur Tatar'lar çıkaracaklarına inandığını kaydetti.

Vali Taşyapan da Bakan Kılıç'ın ziyaretine büyük önem verdiklerini belirterek, Van'ın büyük bir deprem yaşadığını, spor tesislerinin önemli olduğunu ifade etti.