



RİZE (AA) - TFF 1. Lig'in ilk üç haftasında 3 galibiyet alarak hanesine 9 puan yazdıran Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, "Bu ligde mücadele çok önemli. Ne zaman şamar yiyeceğin belli olmaz. Gevşemek yok, işimiz zor." dedi.

Yardımcı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, iç sahada yaptıkları iki maçta çok iyi bir atmosferde, coşkulu şekilde oynadıklarını belirtti.

Ligin ilk haftasında bazı taraftarların, cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına gelemediğini ifade eden Yardımcı, "En ihtiyaç duyduğumuz maçta yanımızda olamadılar. Bundan sonra böyle bir hadisenin olmasını, tekrarlanmasını istemiyoruz. Çalışarak, hak ederek hedefe koşmak istiyoruz. Bizim davamız başarıyı yakalamak. Başarıya kilitlendik, başarıya gideceğiz. Bizim maçımızda başka takıma küfür ile ceza alınmasını doğru bulmuyorum. Onların coşkusuna ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yardımcı, takımın iyi mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Kaleci dahil 11 kişi, rakibi ısırıyor, maçı bırakmıyor ve rakibi oynatmıyor. Takımın birlikte mücadele etmesi bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Bu ligde mücadele çok önemli. Ne zaman şamar yiyeceğin belli olmaz. Gevşemek yok, işimiz zor. Ciddiyet, disiplin ve oyun sonuna kadar kovalamak. Maçın 90+5'inci dakikasında dahi kovalamak. Rakibimiz kim olursa olsun ciddiyet. Gittiğimiz yol belli. Takımımızda gevşemek yok." ifadelerini kullandı.

Puan kayıplarının, rakiplerin kendilerinden iyi oynadığı dönemlerin olacağını dile getiren Yardımcı, şöyle devam etti:

"Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Biz bu tempomuzu, rakibi ısırmamızı devam ettirirsek bu sene emin adımlarla yürüyeceğiz. Bunun tamamı elbette üç maçta gözükmedi. Çünkü ideal takımı kurmuş değiliz. Hocamızın istediği iki, üç oyuncu daha lazım. Bir arkadaşımız Brezilya'ya gidiyor. Aracıların araya girmesini istemiyoruz. Komisyoncular artınca fiyat artıyor. Bütçeyi deleceğiz ama haddini aşmayacağız. En kötü şartlarda, bahsi geçen futbolcuyu kiralık alacağız. Kulüp menfaatlerini düşünerek kiralığı 1+1 olarak düşünüyoruz. Transferi kovalıyoruz. En geç çarşamba günü bu transferi netleştireceğiz. Benim ilk transferim, hocamızın istediği 10 numara. Bu, hocamıza bir jest ve hocamızı ne kadar önemsediğimizi göstermek adına önem veriyoruz. Almak için fedakarlık yapacağız."

Başkan Yardımcı, takımdan ayrılacak üç oyuncu olduğunu da kaydederek, "Jakob ve Fink'i, TFF 1. Lig kadro kısıtlaması nedeniyle başka ekiplere kiralık verebiliriz. Bizim için çok lüks. Kenarda oturt ve büyük paralar öde. Dhurgham İsmail'in sözleşmesini de dondurduk." şeklinde konuştu.

Toplantıya kulüp basın sözcüsü Saffet Mete de katıldı.