Ginobili, sözleşmesini uzattı





ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden San Antonio Spurs, tecrübeli oyuncusu Manu Ginobili'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 15 yıldır Spurs forması giyen Arjantinli milli basketbolcu Ginobili'nin sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi.

Sözleşmenin detayları hakkında bilgi verilmezken, ABD basını, 40 yaşındaki basketbolcunun Spurs formasını iki sezon daha giyeceğini iddia etti.

NBA'de 16'ncı sezonunu geçirecek Ginobili, bunu başaran sekizinci oyuncu oldu. Daha önce Tim Duncan, Tony Parker, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, John Stockton, Reggie Miller ve John Havlicek, NBA'de 16 sezonu gören diğer oyuncular oldu.

Arjantin Milli Takımı'nda da 1998 yılından bu yana görev alan Ginobili, NBA'de çıktığı 992 karşılaşmada 13,6 sayı, 3,9 asist, 3,6 ribaunt ve 1,36 top çalma ortalamasıyla oynadı.