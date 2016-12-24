Giresunspor, devre arasına galibiyetle girmek istiyor





GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Giresunspor'da kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, art arda üçüncü galibiyetlerini alarak devre arasına 24 puanla girmek istediklerini söyledi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki maçta alınan galibiyetlerin takıma pozitif etki yaptığını belirtti.

Moral ve motivasyon açısından iyi durumda olduklarını dile getiren Kurt, "Denizlispor ile deplasmanda oynayacağız, kolay bir maç olmayacak. Biz her maç olduğu gibi iyi mücadele edip maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bu maçtan galibiyet alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Ligde ilk 6 hedefinden kopmamak istediklerini vurgulayan Kurt, "Bunun için son üç maçımızı kazanma hedefi koymuştuk. İkisini kazandık. Denizlispor maçını da kazanırsak bu hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Art arda üçüncü galibiyetimizi alarak devreyi 24 puanla kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

Basın sözcüsü Bahattin Kurt, Tomiç, Guido Koçer ve Salih Sefercik ile kulüp menfaatleri doğrultusunda yollarını ayırma kararı aldıklarını bildirerek, kendilerine kulüp bulmaları istenilen bu futbolcuların 18 kişilik kadroda yer almadığını kaydetti.



