Giresunspor evinde kazanmakta zorlanıyor





GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Akın Çorap Giresunspor, evinde maç kazanmakta zorlanıyor.

Yeşil-beyazlılar, bu sezon deplasmanda elde ettiği başarılı sonuçları, iç sahada oynadığı karşılaşmalara yansıtamıyor.

Sahasında 7 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet alabildi, 2 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu.

Ligdeki 2 yenilgisini de evindeki maçlarda yaşayan Akın Çorap Giresunspor, deplasmanda ise iç sahaya oranla daha başarılı grafik çizdi. Bu sezon rakip sahalarda 6 maç oynayan yeşil-beyazlılar, üçer galibiyet ve beraberlik aldı, evine puansız dönmedi.

TFF 1. Lig'de 13 haftada 23 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, maç fazlasıyla üçüncü sırada yer alıyor.

Kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinde oynadıkları maçlarda rakiplerinin kapandığını, 90 dakika boyunca defans yaptıklarını, bunun da sonuca gitmelerini zorlaştırdığını söyledi.

Kazancıoğlu, deplasmanlardaki başarılı sonuçları iç sahaya da yansıtma adına çareler aradıklarını ifade ederek, "Süper Lig'e yükselmek için mücadele ediyoruz. Bunu başarmak için hem dışarıda hem de evimizde başarılı sonuçlar almalıyız." dedi.