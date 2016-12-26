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Giresunspor hedefinin gerisinde kaldı

- Kulüp Başkanı Bozbağ: "Ligin ilk devresini 25-26 puanla tamamlamayı planlıyorduk, 21 puan aldık ve hedefimizin gerisinde kaldık"

Giresunspor hedefinin gerisinde kaldı


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lip ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, "Ligin ilk devresini 25-26 puanla tamamlamayı planlıyorduk, 21 puan aldık ve hedefimizin gerisinde kaldık." dedi.

Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk 16 haftalık bölümünü Denizlispor yenilgisiyle tamamladıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Denizlispor karşısında iyi mücadele ettiklerini belirten Bozbağ, kazanacakları bir karşılaşmayı kaybettiklerini kaydetti.

Bozbağ, puan anlamında 16 haftada istediklerini gerçekleştiremediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligin ilk devresini 25-26 puanla tamamlamayı planlıyorduk, 21 puan aldık ve hedefimizin gerisinde kaldık. Artık ilk devreyi unuttuk. Bugünden itibaren yeni bir sayfa açacağız. İkinci yarının hesaplarını yapmaya başladık. Bu hafta içerisinde teknik direktör Yücel İldiz ile toplantı yapacağız. Kendisinden bir rapor alacak, ikinci yarı için planlamalarımızı yapacağız."

Biri forvet olmak üzere 3 oyuncu transfer edeceklerini aktaran Bozbağ, "İki oyuncuyu yönetim olarak biz belirleyeceğiz. Bir sol bek ile bir yabancı forvet alacağız. Bir oyuncuyu da hocaya bırakacağız." diye konuştu.


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