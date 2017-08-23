Giresunspor İstanbul deplasmanı için iddialı





GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, rakipleri karşısında kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk iki haftada elde ettikleri 4 puanla lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

İstanbulspor karşısında hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu vurgulayan Bozbağ, şöyle devam etti:

"İki haftada 4 puanla bir üst lig için iddialı ekiplerden biri olduğumuzu gösterdik. İyi bir başlangıç yaptık. Çıkışımızı İstanbulspor deplasmanında da sürdürmek istiyoruz. Zorlu maçta 90 dakika boyunca en iyi şekilde mücadele ederek 3 puana uzanmanın planlarını yapıyoruz."

Bozbağ, yüz binlerce Giresunlunun yaşadığı İstanbul'u deplasman olarak görmediklerini ifade ederek, "İstanbul'da her zaman kendimizi evimizde hissettik. İstanbulspor maçı da bizim için deplasman niteliğinde olmayacak. Giresunluları bu maça bekliyoruz. Hemşehrilerimize galibiyet hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.



