Giresunspor, İstanbul deplasmanından kayıpsız dönmek istiyor





GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında İstanbulspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, rakipleri karşısında iyi bir sonuç elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Diyadin, kulüp tesislerindeki antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde her haftanın ve her rakibin önemli olduğunu belirtti.

İstanbulspor ile zorlu bir müsabaka yapacaklarını ifade eden Diyadin, maçlara ciddi anlamda konsantre olmaları gerektiğini vurguladı.

Diyadin, İstanbulspor'un da belli bir oyun şablonuna sahip ve sahaya yerleşimi iyi bir takım olduğuna işaret ederek, "Bir arada oynamış, kendini ispat etme arzusunda olan oyuncuları var. İyi bir ekiple, en azından belli bir oyun felsefesi olan bir takımla oynayacağımızın farkındayız. Her maça olduğu gibi İstanbulspor karşılaşmasına da ciddi anlamda hazırlanmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İstanbulspor karşısında galip gelmek için her şeyi yapacaklarını kaydeden Diyadin, "İstanbulspor karşılaşmasına iyi hazırlanıp iyi bir sonuç elde etmeyi hedefliyoruz. Bu deplasmandan kayıpsız dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil-beyazlı takım, 27 Ağustos Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.