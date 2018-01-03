Giresunspor, kaleci Ahmet Şahin ile anlaştı

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, kaleci Ahmet Şahin ile anlaşma sağladı.
Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Ahmet Şahin ile 1,5 yıllığına prensipte anlaştıklarını belirterek, 39 yaşındaki kalecinin bu akşam Antalya kampına katılacağını ifade etti.
Ahmet Şahin, geçen sezon başından bu yana Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'un kadrosunda bulunuyordu.
Bozbağ ayrıca, 7 Ocak Pazar günü Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı oynayacaklarını kaydetti.