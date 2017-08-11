Giresunspor, Süper Lig hedefiyle sezona başlıyor





BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor'un kulüp başkan yardımcısı Nahid Ramazan Yamak, 41 yıldır en üst seviye ligde olmadıklarını hatırlatarak, "Artık Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.

Sezonun ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü oynayacakları Boluspor karşılaşması öncesi kente gelen Yamak, Boluspor Kulübü Başkanı'yı ziyaret etti. Yamak, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm kulüplere centilmenlik çerçevesinde başarılar getirmesini diledi.

Rakipleri Boluspor'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yamak, "Boluspor aslında bu ligde en hazır olan takımlardan biri, belki de en hazır olanı. Gördüğümüz kadarıyla kadrosunu korudu. Yeni transferleri de var. İlk maçı Bolu'da oynamamız çok iyi olmadı." diye konuştu.

Şu ana dek 9 transfer yaptıklarını belirten Nahid Ramazan Yamak, "Yeni oyuncularla yeni bir takım kurduk. Bu sezon hedefimiz var. Bütçemizi de büyüttük. Ama futbol bu... Bazen çok iyi kadrolar kurarsınız yine olmaz, bazen de tam tersi olur." ifadelerini kullandı.

Takımın iskeletini koruyarak, yetenekli oyuncuları monte etmeye çalıştıklarını belirten Yamak, "Bütçemiz geçen yılın iki katından fazla. Yönetimdeki son senemiz. Yıl sonunda genel kurul olacak. 41 yıldır Süper Lig'de değiliz. Artık Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." diye görüşlerini aktardı.