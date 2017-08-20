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Giresunspor'da 3 puan sevinci

- Kulüp başkanı Bozbağ: "Adanaspor karşısında 3 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Giresunspor'da 3 puan sevinci


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, Adanaspor karşısında 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bozbağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam sahalarında Adanaspor'u 3-0 mağlup ettiklerini anımsattı.

Rakiplerinin ligin en iyi ekiplerinden biri olduğunu ve zorlu maçı kazanarak çok çok önemli 3 puan elde ettiklerini vurgulayan Bozbağ, şöyle devam etti:

"Dün akşam Giresunspor camiası olarak çok zor bi̇r maçtan daha alnımızın akıyla mutlu çıkmayı başardık. Ligin en iyi ekiplerinden birisiyle oynadık. Doksan dakika boyunca da oyuncularımız üstün bir oyun ortaya koydu ve 3 puana uzanmasını bildik. Adanaspor karşısında 3 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Bozbağ, bir üst lige yükselme hedefiyle sezona girdiklerini, ilk iki haftada topladıkları 4 puanla da şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduklarını herkese gösterdiklerini belirterek, "Yolumuz uzun. Bu zorlu yolda daha başarmamız gereken çok şey var. Yılmadan, yorulmadan, hep beraber mücadele edip, 34 haftalık periyodun ardından mutlu sona ulaşacağız. Buna tüm kalbi̇mle i̇nanıyorum. Bu şehi̇r her şeyi̇n en i̇yi̇si̇ne layık." değerlendirmesinde bulundu.

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FutbolGiresunsporMustafa BozbağTFF 1. Lig
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