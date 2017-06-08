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Giresunspor'da öncelik iç transfer

- Kulüp Başkan Yardımcısı Özkul: "İç transferde görüşmelere gelecek haftadan itibaren başlayacağız"

Giresunspor'da öncelik iç transfer


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, iç transferde görüşmelere gelecek haftadan itibaren başlayacaklarını söyledi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonda Giresunspor'u mutlu sona ulaştıracak bir kadro oluşturmak istediklerini belirtti.

Çalışmaları bu yönde sürdüreceklerini ifade eden Özkul, "Önceliğimiz iç transfer. İç transferde görüşmelere gelecek haftadan itibaren başlayacağız. Futbolcularla görüşüp şartlarımıza uyanlarla yeniden anlaşacağız. Gelecek sezon daha yeni bir kadromuz olacak." dedi.

Özkul, dış transferde ise takımı yukarıya taşıyacak isimlerle anlaşacaklarını kaydederek, "Takımda 6 yabancı oyuncu olmasını düşünüyoruz. Yerli ve yabancı oyuncularıyla Giresun şehrine heyecan verecek bir kadro kurmayı planlıyoruz. İnşallah Giresunspor için en iyisi olur." diye konuştu.


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FutbolGiresunsporGiresunspor Başkan Yardımcısı İbrahim ÖzkulTFF 1. Lig
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