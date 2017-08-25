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Giresunspor'da öncelik stoper transferi

- Kulüp başkan yardımcısı Özkul: "Stoper mevkisine biri yabancı olmak üzere iki transfer yapmayı hedefliyoruz"

Giresunspor'da öncelik stoper transferi

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, stoper mevkisine biri yabancı olmak üzere iki transfer yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlü bir Giresunspor için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Stoper mevkisine yabancı bir oyuncuyu transfer etmeye yakın olduklarını ifade eden İbrahim Özkul, "Bu transfer iki gün içerisinde sonuçlanacaktır. Transferi sonuçlandırdığımız anda aynı mevkiye ikinci bir transfer için arayış içerisinde olacağız. Stoper mevkisine biri yabancı olmak üzere iki transfer yapmayı hedefliyoruz. Şu anda önceliğimiz stoper." diye konuştu.

Özkul, transfer sezonun bitimine az bir süre kaldığına işaret ederek, her an sürpriz bir oyuncu transferi de gerçekleştirebileceklerini kaydetti.



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FutbolGiresunsporİbrahim ÖzkulTFF 1. Lig
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