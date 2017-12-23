Giresunspor'da üç puan sevinci





GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında dün sahasında Gaziantepspor'u 2-0 yenen Akın Çorap Giresunspor'un basın sözcüsü Bahattin Kurt, galibiyet alarak devre arasına girdikleri için sevinçli olduklarını söyledi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarıda 10 kişi kalmalarına rağmen maçı kazanmayı başardıklarını belirtti.

Süper Lig hedefi için önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Kurt, "Kesinlikle ve kesinlikle hedefimiz Süper Lig. Bu anlamda da kazanmamız çok önemliydi. Devre arasına galibiyetle girdiğimiz için sevinçliyiz. Teknik ekip ve yönetim kurulu olarak gerekli çalışmayı yapıp ikinci yarıda daha güçlü bir Giresunspor oluşturacağız." dedi.

Kurt, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunu da geçmek istediklerini vurgulayarak, "Ligin ilk yarısı sona erdi, önümüzde bir kupa maçı var. Süper Lig'in en güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir ile karşılaşacağız. Rakibimizi elemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.



