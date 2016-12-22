Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Giresunspor'dan çevik kuvvete moral ziyareti

- Karadeniz ekibi, terör saldırıları nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne destek ziyaretinde bulundu

Giresunspor'dan çevik kuvvete moral ziyareti

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, terör saldırıları nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline moral ve destek ziyareti gerçekleştirdi.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelini ziyaret ederek, çiçek ve futbolcuların imzalarının yer aldığı 28 numaralı "Çevik Kuvvet" yazılı forma hediye etti.

Bozbağ, burada yaptığı konuşmada, emniyet mensuplarının insanların huzur içerisinde yaşaması için hayati risk taşıyan mesleği yaptığını vurguladı.

Emniyet güçlerine hem moral vermek hem de her zaman yanlarında olduklarını belirtmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Mustafa Bozbağ, şunları kaydetti:

"İnşallah Allah ne bu teşkilata, ne bu memlekete bir daha böyle üzüntülü şeyler yaşatmaz. Bu memleket, bu devlet çok tehditler aldı kurulduğundan beri, hepsini birlik beraberlik içerisinde bir şekilde bertaraf ettik. Bundan sonra tüm terör örgütleri şunu bilsin ki bu memleket hiçbir zaman teröre teslim olmadı, bundan sonra da olmayacaktır."

Takım kaptanı kaleci Eser Altın ise emniyet personelinin ne zor şartlarda görev yaptığını iyi bildiğini belirterek, "Temennimiz terörün her türlü olayının son bulmasıdır, çok da bir şey söyleyebilecek konumda değilim, tekrar ülkemizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk de her maçta birlikte görev yaptıkları futbol camiasıyla çevik kuvvetin yine bir maç görevinden sonra terör eylemine maruz kalmasının toplumda derin yaralar açtığını kaydederek, şunları söyledi:

"Onlar zannediyorlar ki bu tür eylemlerden sonra bu millet maçlara gitmeyecek, çevik kuvvet ya da emniyet teşkilatı bu maçlarda tedbirlerini zayıflatacak. Onlardan korkacağımızı düşünüyorlar, halbuki aziz Türk milletinin geçmişinde hiç pes etmek olmamıştır. Korku bizim için düşünülebilecek bir duygu değil. Biz korkularımızın üzerine giderek başarılı oluyoruz."


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Çevik KuvvetGiresunsporMoral ZiyaretiTerör Eylemleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.