Giresunspor'dan çevik kuvvete moral ziyareti

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, terör saldırıları nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline moral ve destek ziyareti gerçekleştirdi.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelini ziyaret ederek, çiçek ve futbolcuların imzalarının yer aldığı 28 numaralı "Çevik Kuvvet" yazılı forma hediye etti.

Bozbağ, burada yaptığı konuşmada, emniyet mensuplarının insanların huzur içerisinde yaşaması için hayati risk taşıyan mesleği yaptığını vurguladı.

Emniyet güçlerine hem moral vermek hem de her zaman yanlarında olduklarını belirtmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Mustafa Bozbağ, şunları kaydetti:

"İnşallah Allah ne bu teşkilata, ne bu memlekete bir daha böyle üzüntülü şeyler yaşatmaz. Bu memleket, bu devlet çok tehditler aldı kurulduğundan beri, hepsini birlik beraberlik içerisinde bir şekilde bertaraf ettik. Bundan sonra tüm terör örgütleri şunu bilsin ki bu memleket hiçbir zaman teröre teslim olmadı, bundan sonra da olmayacaktır."

Takım kaptanı kaleci Eser Altın ise emniyet personelinin ne zor şartlarda görev yaptığını iyi bildiğini belirterek, "Temennimiz terörün her türlü olayının son bulmasıdır, çok da bir şey söyleyebilecek konumda değilim, tekrar ülkemizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk de her maçta birlikte görev yaptıkları futbol camiasıyla çevik kuvvetin yine bir maç görevinden sonra terör eylemine maruz kalmasının toplumda derin yaralar açtığını kaydederek, şunları söyledi:

"Onlar zannediyorlar ki bu tür eylemlerden sonra bu millet maçlara gitmeyecek, çevik kuvvet ya da emniyet teşkilatı bu maçlarda tedbirlerini zayıflatacak. Onlardan korkacağımızı düşünüyorlar, halbuki aziz Türk milletinin geçmişinde hiç pes etmek olmamıştır. Korku bizim için düşünülebilecek bir duygu değil. Biz korkularımızın üzerine giderek başarılı oluyoruz."



