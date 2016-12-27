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Giresunspor'un kamp programı belli oldu

- Karadeniz temsilcisi, 1 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek

Giresunspor'un kamp programı belli oldu


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampa gireceği bildirildi.

Kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ocak'ta kamp için Antalya'da toplanacaklarını belirterek, 2 Ocak'ta ise çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Yaklaşık 12 günlük bir kamp programlarının olduğunu ifade eden Özkul, Giresun'a dönüş tarihinin ise ligdeki maç programına göre şekilleneceğini belirtti.

İbrahim Özkul, Antalya kampını verimli bir şekilde geçirmek istediklerini kaydederek, "Ligin ilk bölümünü mağlubiyetle kapattık, bu bizi üzdü ama daha hiçbir şey bitmiş değil. Kampta eksikliklerimizi gidererek yeni bir hırs ve başlangıçla ikinci yarı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her zamanki gibi aile ortamında ikinci yarıya hazırlanacağız." diye konuştu.

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AntalyaFutbolGiresunsporHazırlıklarİbrahim ÖzkulKamp ProgramıTFF 1. Lig
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