ERZURUM (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Türkiye'de cumhuriyet tarihi boyunca, yani Atletizm Federasyonu kurulduğundan bugüne kadar alınan madalyanın yüzde 37'sini son 3,5 yılda almışız. Bu hakikaten büyük bir başarı." dedi.

Erzurum'da yarın başlayacak 3. Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışmaları Kupası öncesi Palandöken ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde açıklamalarda bulunan Çintimar, son dönemde federasyon olarak elde ettikleri başarılara dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye'de cumhuriyet tarihi boyunca, yani Atletizm Federasyonu kurulduğundan bugüne kadar alınan madalyanın yüzde 37'sini son 3,5 yılda almışız. Bu hakikaten büyük bir başarı. Dünya Şampiyonası'na bugüne kadar gidilen kotanın 2,5 katından fazla bir kota şu an almış durumdayız. Cumhuriyet tarihi boyunca bir gümüş ve bir bronz madalyamız var. Bu şampiyonada da bu tabloda eksik olan madalyayı ve diğer madalyaları da almak için sporcularımız canla başla çalışıyorlar. Atletizm Federasyonu başkanı olduğum günden bugüne kadar gittiğimiz hiçbir yarışmadan madalyasız dönmedik."

Çintimar, Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışmaları Kupası'nın Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği onaylı olduğunu ve bu kupanın bir baraj geçme yarışı özelliğini taşıdığını dile getirdi.

Burada alınacak kotalarla sporcuların yarışlarda mücadele etme hakkı elde edeceğini kaydeden Çintimar, Türk atletlerin başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Milli atlet Jak Ali Harvey de bundan sonra yarışlarda Türkiye'nin iyi dereceler alması için elinden geleni yapacağını, yarın yapılacak 100 metre yarışlarının da keyifle geçeceğine inandığını aktardı.





- Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışmaları Kupası





Erzurum'un ev sahipliği yapacağı 3. Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışmaları Kupası, Türkiye, Ukrayna ve İran'dan sporcuların katılımıyla yarın başlayacak.

Yaklaşık 90 atletin katılacağı organizasyonda, 100, 200 ve 400 metre, 100, 110 ve 400 metre engelli, 4x100 ve 4x400'de yarışları yapılacak.

Gençler ve 23 yaş altı grubundaki atletlerin yer aldığı geniş bir kadroyla yarışacak Türkiye, Londra 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası başta olmak üzere yaz aylarındaki şampiyonalar için baraj geçme fırsatını değerlendirmeye çalışacak.



