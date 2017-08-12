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Giuliano, Üker Stadı'nı gezdi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilen Giuliano Victor De Paula, Ülker Stadı'nı gezdi.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kendisi ve kulübü Zenit'le kiralanması konusunda görüşmelere...

Giuliano, Üker Stadı'nı gezdi


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilen Giuliano Victor De Paula, Ülker Stadı'nı gezdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kendisi ve kulübü Zenit'le kiralanması konusunda görüşmelere başlanan Giuliano Victor De Paula'nın, Ülker Stadı'nı ziyaret ettiği belirtildi.

Brezilyalı oyuncunun, kulüp binasında asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve idari menajer Hasan Çetinkaya ile bir araya geldiği, ardından Fenerbahçe Müzesi'ni gezdiği aktarıldı.

Fenerium mağazasında yeni sezon formalarını ve ürünleri inceleyen Giuliano'nun, stat soyunma odalarını da incelediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolGiuliano Victor De PaulaSüperligTransfer
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