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Gökçe Doğan, Yakın Doğu Üniversitesi'nde

İSTANBUL (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan Gökçe Doğan'ı kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcunun kendisini bordo-beyazlı...

Gökçe Doğan, Yakın Doğu Üniversitesi'nde


İSTANBUL (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan Gökçe Doğan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcunun kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

İmza töreninde açıklamada bulunan Gökçe Doğan, Yakın Doğu Üniversitesi'nde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye ve Avrupa'da büyük hedefleri olan bir kulüp. Başta başkanımız Sayın Işık Eyigüngör olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize bu güzel organizasyonda beni de görmek istedikleri için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gökçe Doğan'ın tecrübesinden ve enerjisinden yararlanmak istediklerini aktaran Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Çağın Keskin ise oyuncunun, şampiyonluk hedefinde takıma önemli katkı yapacağına inandığını kaydetti.

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