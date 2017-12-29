Göksel Gümüşdağ, AA Spor Masası'na konuk oldu (3)





İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün yurt dışındaki yatırımcılara tamamen satılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na katılan Gümüşdağ ile kulübün idari direktörü Mustafa Eröğüt, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Uluslararası şirketlerin ortaklıklarını örnek gösteren Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Başakşehir Futbol Kulübünü satmak gibi bir düşüncemiz yok. Uluslararası şirketler nasıl ortaklık, evlilik yapıyorsa biz de böyle bir yapı bulursak bu ortaklığa açık olduğumuzu söylüyoruz. Kulübümüzün ekonomisini daha da büyütmek için böyle bir şey olabilir. Inter, Milan, Aston Villa gibi örnekler var. Çok kulüp var böyle. Türkiye'de bir model oluruz, bunun öncülüğünü yaparız düşüncemiz var. Mart ayında Çin'de Şanghay'da bir sunumumuz olacak. Başakşehir'in daha da büyümesi için neden olmasın? Tamamının satılması söz konusu değil."

Başakşehir'in 500 bin nüfusa ulaşan bir ilçe olduğunu anlatan Gümüşdağ, "Burası kent nüfusuna sahip. En kötü maçımızı 3-4 bin kişiye oynuyoruz. Büyük maçlarda stadımız doldu. Başakşehir'in kendi taraftar grubu oluştu. Başakşehir'i daha önemli vizyonlara yürütmek için projeler geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Artık tamamen şirketleşmeliyiz"





Göksel Gümüşdağ, kulüplerin derneklikten çıkarak şirketleşmesi gerektiğini savundu.

Şirketleşmenin önemine vurgu yapan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Kulüplerdeki yapılar dernekler üzerine. Çok farklı sıkıntılar oluşuyor burada. Stadı kiraladık, 'AŞ olamaz, stadı kiralamak için dernek olmalısın.' diyorlar. Tamamen artık şirketleşmeye gitmeliyiz. Şirketleşmede, borçlandırmadan sorumlu oluyorsunuz. Dernekte böyle bir şey yok. Kulüpler Yasası çıkmalı. Geçmişte de Bakanımıza söyledik ama yetişmedi. Yeni bir revizyona ihtiyaç var. Şirketleşmenin önünü açmamız lazım. Dernekler statüsünde yönetildiğinde, 100 milyonlarca lira borca tabi olup kaybolan kulüpler var, Sakaryaspor, Kocaelispor gibi. Kötü bir sistem var."





- Eröğüt: "Özel davet aldık"





İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü İdari Direktörü Mustafa Eröğüt, Çin'den özel davet aldıklarını dile getirdi.

Futbolda yabancı yatırımın sürekli arttığını anlatan Eröğüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin'de 2016'dan sonra bir yatırım var. Önce kendi ülkelerinde yatırım yapıyorlardı. Çin hükümetinin vergilendirmesinden sonra futbolu seven yatırımcılar, yurt dışına yöneldi. Bizimle de iletişime geçtiler. Mart ayında Şanghay'da yatırımcılarla bir araya gelmek için bize özel bir davette bulundular."

Stadın yanında 12 saha daha yapabilecek imkana sahip olduklarını ve yakında bir lisenin bulunduğunu vurgulayan Eröğüt, "Gerçekten bizim önem verdiğimiz bir proje. Türkiye, altyapı yatırımlarında Avrupa'da son sıralarda. Sürdürebilir başarılar, altyapıdaki yatırımlara çıkıyor. Başkanımızın, 'Eğitimcilerin eğitimi.' projesi var. Tesis önemli ama eğitim olmazsa doğru oyuncular yetiştiremezsiniz. Başka kulüplere de model olursak bu bizi sevindirir." şeklinde konuştu.

Eröğüt, kulüp olarak bir model oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelen herkes çok memnun kalıyor. Adebayor bizim için riskli bir transferdi. Altı aydır oynamıyordu. Eski Adebayor değil, artık olgunlaştı ve futbola kendini daha fazla verebiliyor. Buradaki aile yapısı, verilen destek... Yabancı oyuncuların buraya uyum sağlaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yurt dışında her kulübü takip ediyoruz ama biz kendi modelimizi oluşturmaya çalışıyoruz."

(Sürecek)