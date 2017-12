Göksel Gümüşdağ, AA Spor Masası'na konuk oldu (5)

ANKARA (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, futbolda ekonomi, tesisleşme ve sportif başarının eş değer gitmediğini söyledi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na katılan Gümüşdağ ile kulübün idari direktörü Mustafa Eröğüt, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Gümüşdağ, A Milli Futbol Takımı'nın durumuna ilişkin yabancı sınırı konulmazsa başarı gelmez gibi çok farklı görüşün olduğunu belirterek, "Birleştirici, uzlaştırıcı projeleri hayata geçirebilecek bir mutabakat sağlanmalı. Bu ülkede 25 tane yeni stat yapılmış. UEFA'nın son raporunda dünyada 25 futbol stadı yapan tek ülke diyebilirim. Sıralamada ABD birinci ama orada beyzbol gibi diğer dallar var, bizimki sadece futbol kompleksi, bu büyük şans. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde devletimiz üzerine düşeni tamamıyla fazlasıyla yaptı ama aynı oranda biz yapamadık. Bizler, kulüpler, futbol federasyonu bu anlamda başarılı diyemem." şeklinde konuştu.

Milli takımın bulunduğu durumun üzücü olduğunu dile getiren Gümüşdağ, "Yayın ihlalesi Avrupa'nın en büyük beşinci ekonomisi ama Avrupa'da sıralamasına baktığımızda 50 . sıralardayız. Futbolda ekonomi, tesisleşme ve sportif başarı eş değer gitmiyor. Tesisleşme, yatırımda dünya lideriyiz ama futbolda başarımız çok geride ben bunu önemsiyorum, sorunu da yabancı sınırına sıkıştırmayı doğru bulmuyorum." diye konuştu.

Gümüşdağ, adil rekabetin oluşturulmasının önemine dikkati çekerek, "Futbol eğitimi için yapılan yatırımları geliştirmemiz lazım. Yabancı sınırı önceden vardı ama kaç tane Arda, kaç tane Mehmet Topal çıkarabildik? Demek ki sistem burada tıkanmıyor. Bugün TFF'nin de kulüplerin de herkesin, şapkayı öne düşürmesinin ve düşünmesinin zamanı. UEFA'nın raporunda dünyada ABD birinci, biz ikinciyiz. Demek ki devlet üzerine düşeni yapmış. Biz niye yapamıyoruz? Burada bir problem var. Herkes doğruyu biliyor yapılacak işi biliyor ama hayata geçiremiyor." ifadelerini kullandı.





- "Çözüm altyapının değişimi"

Gümüşdağ, futbolda başarının gelebilmesi için altyapının değişiminin gerekli olduğunu vurguladı.

TFF ve kulüplerin altyapı meselesini masaya yatırması ve bir mutabakat sağlayarak bunun arkasında durması gerektiğini belirten Gümüşdağ, "Altyapı var da ne kadar var? Gelişimi var mı, mental durumları nasıl, ölçümleri, fiziksel gelişimleri, yemek eğitim programları... Bunların hepsinin yürüdüğü bir yapı var mı? Tam anlamıyla yok. Empati yapmalıyız. Kulüpler ve TFF bir modeli oluşturup bu modelin arkasında tutkuyla, ısrarlı bir şekilde 3-5-10 yıllık program yapması lazım. Bu eylem planını hazırlayalım arkasında 5-10 yıl duralım. Türk futbolunun altyapıda nasıl oyuncu yetiştirdiğini görürüz." diye görüş belirtti.

Bütün kulüpler için yeni bir süreç başladığını ve herkesin hesabını yayın ihalesine göre yapması gerektiğini ifade eden Gümüşdağ, "Herkes bütçesini denk bütçeye getirebilmek için planlamasını ona göre yapmalı. Kaynak oluşturmalı, proje ve iş ortaklığı geliştirmeli. Kulübümüzde 4. yılımız, planlamamız doğru gidiyor ve şu an Başakşehir 4. yılında bu sezonu borçsuz kapatabilecek durumda." değerlendirmesinde bulundu.





- "Borçlar denetlenmeye tabi olmalı"

Gümüşdağ, kulüplerin borçlarının büyümemesi için mutlaka denetlenmeye tabi olmaları gerektiğini kaydetti.

Fransa'da kulüplerin mali yapısının devlet tarafından denetlendiğine dikkati çeken Gümüşdağ, şöyle devam etti:

"Fransa'da Maliye Bakanlığından onay çıkarsa transfer yapılabiliyor. Bazı ülkelerde federasyonlar tarafından yapılıyor. Bence bunu TFF de en iyi şekilde yapabilir. Eğer önlem alınmazsa borç rakamı büyümeye devam eder, çok daha kötü bir çıkmaza doğru gider. Kaynaklar yüzde 47 büyümüşken yine doğru kullanmazsak, yine yanlış transferlere devam edersek borçların büyüme olasılığı çok yüksek. Mali disiplin ve yapılanma gerekli. Borçlardan ancak o şekilde kurtulunabilir. Mali disiplinle 5-10 sene içinde borçlardan kurtulmak mümkün ama ancak doğru yönetim profesyonel ve kurumsal bakışla."





- "Şampiyonluk hayalimize kitlenmiş durumdayız"

Gümüşdağ, futbolcuları Emre Belözoğlu'nun futbola devam etmesini umduğunu ifade etti.

Emre Belözoğlu'nun uzun yıllar milli takım kaptanlığı yaptığını, 100'e yakın kez milli formayı giydiğini hatırlatan Gümüşdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Avrupa'da çeşitli takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray gibi önemli kulüplerde oynamış, şimdi de Medipol Başakşehir'de forma giyiyor. Futbol kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Hocası memnun, arkadaşları seviyor, takım kaptanlığını en iyi şekilde yapıyor. Biz de memnunuz. Önceliğimiz sezon sonundaki şampiyonluk hayalimiz, ona kilitlenmiş durumdayız. Sezon sonu Emre ile ilgili değerlendirmemizi yapacağız Emre bu sistemin içinde olmak istediği sürece futbol sonrasında da elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışırız. Emre çok çok eskilerden kardeşimizdir, her şeye de layıktır. Şu anki başarısı da bizi mutlu ediyor. Ahlaki durumu da her şeyi de Başakşehir ile çok örtüşüyor. Hocası da önemsiyor, takım arkadaşları da önemsiyor. Umarım futbola devam eder, etmese de biz her zaman ona bu ailede bir yer buluruz."

Yeni yılda futbolun kardeşliği, dostuluğu, sevgiyi öne çıkarması dileğinde bulunan Gümüşdağ, "Avrupa'da önemli başarılara imza atmak istiyoruz. Milli takımımızın da bir an evvel eski günlerini yakalayarak o heyecanları yaşatmasını isterim. Türk futbolu için önemli bir yıl olur. Başarıların öne çıktığı, centilmenliğin, sporun güzelliğinin yansıdığı bir yıl olur. Başakşehir için de güzel bir yıl olur." diyerek, sözlerini tamamladı.

