Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat

Göksel Gümüşdağ'dan hakem tepkisi

- İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Gümüşdağ: "Başakşehir Futbol Takımı'nın ve aynı zamanda bütün iyi niyetleri ve olağanüstü çabalarıyla mütevazı şartlarda büyük düşlerin peşinden koşan herkesin, hazmetmesi kolay olmayan bir hayal kırıklığına uğratıldığı unutulmaması gereken bir gece oldu" - "Kısa vadede hakem kalitemizi arttıramayacağımızı düşünüyorsak, o zaman mutlaka video hakem uygulamasına geçmeliyiz"

Göksel Gümüşdağ'dan hakem tepkisi


İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile yaptığı maçta hakem hatası yaşandığını savunarak, video hakem uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirtti.

Gümüşdağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm hakemlerimizin iyi niyetli olduğuna inancımız hala sürerken, bir süredir ısrarla hayata geçirilmesini talep ettiğimiz video hakem uygulamasını bir kez daha ve ısrarla gündeme getirmek zorundayız. Bu gece Başakşehir Futbol Takımı'nın ve aynı zamanda bütün iyi niyetleri ve olağanüstü çabalarıyla mütevazı şartlarda büyük düşlerin peşinden koşan herkesin, hazmetmesi kolay olmayan bir hayal kırıklığına uğratıldığı unutulmaması gereken bir gece oldu." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının, puan kaybının ardından yapılmış basit bir reaksiyon olmadığını aktaran Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Lütfen bu deklarasyonu, kaybedilen bir maçın arkasından yapılmış basit bir reaksiyon olarak görmeyin. Aksine, ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde en çok ihtiyaç duyulan adalet ve dürüstlük gibi değerleri kalıcı kılmak için yapılması gereken simgesel bir hatırlatma olarak görün. Daha kaliteli, daha yüksek donanımlara sahip bir hakem standardına ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Kısa vadede hakem kalitemizi arttıramayacağımızı düşünüyorsak, o zaman mutlaka video hakem uygulamasına geçmeliyiz."

Süper Lig'de 1-1 sona eren karşılaşmanın 72. dakikasında Doka'nın sol kanattan ortasında altıpasın önünde topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşmuş, gol kararı veren maçın hakemi Hüseyin Göçek yardımcısıyla görüştükten sonra bu kararı iptal etmişti.

Öte yandan, Medipol Başakşehir'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Adanaspor-Medipol Başakşehir maçının özet görüntüsüne yer verilerek, "Karşılaşmanın gollerini ve verilmeyen gölümüzde Adanasporluların Hüseyin Göçek'i nasıl ikna ettiklerini izlemek için." ifadeleri kullanıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FutbolGöksel GümüşdağMedipol BaşakşehirSpor Toto Süper LigSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.