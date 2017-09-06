Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Golf: 2017 TGF Yıldızlar Şampiyonası

- 2017 TGF Yıldızlar Şampiyonası'nın birinci ayak müsabakaları Antalya'da tamamlandı

Golf: 2017 TGF Yıldızlar Şampiyonası

ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2017 TGF Yıldızlar Şampiyonası'nın 1. ayak müsabakaları tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübünde gerçekleştirilen müsabakalarda 18 kulüpten kadın ve erkek olmak üzere toplam 87 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun birinci ayağında erkeklerde National Agga Golf Kulübünden Berk Çelik 75 gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan 80 gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübünden Berk Özyiğit de 82 gross skorla üçüncü oldu.

Genç kızlarda ise National Bgk Golf Kulübünden Ayşe Demir 76 gross skorla birinciliği, aynı kulüpten takım arkadaşı Petek Peker 78 gross skorla ikinciliği, Serik Bga Golf Kulübünden Gülten Gül Gözüyanık da 80 gross skorla üçüncülüğü elde etti.

Öte yandan, erkekler A kategorisinde Kemer Golf Kulübünden Berk Özyiğit, B kategorisinde Lalezar Golf Kulübünden Berat Mintas, Genç kızlar A kategorisinde National BGK Golf Kulübünden Ayşe Demir, B kategorisinde Bodrum Golf Kulübünden Dudu Narin birinci oldu.

Şampiyonanın 2. ayağı 14 Eylül'de İstanbul Marmara Golf Kulübünde yapılacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BelekGloria Golf KulübüGolf: 2017 TGF Yıldızlar ŞampiyonasıSerik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5