Golf: 2017 TGF Yıldızlar Şampiyonası

ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2017 TGF Yıldızlar Şampiyonası'nın 1. ayak müsabakaları tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübünde gerçekleştirilen müsabakalarda 18 kulüpten kadın ve erkek olmak üzere toplam 87 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun birinci ayağında erkeklerde National Agga Golf Kulübünden Berk Çelik 75 gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan 80 gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübünden Berk Özyiğit de 82 gross skorla üçüncü oldu.

Genç kızlarda ise National Bgk Golf Kulübünden Ayşe Demir 76 gross skorla birinciliği, aynı kulüpten takım arkadaşı Petek Peker 78 gross skorla ikinciliği, Serik Bga Golf Kulübünden Gülten Gül Gözüyanık da 80 gross skorla üçüncülüğü elde etti.

Öte yandan, erkekler A kategorisinde Kemer Golf Kulübünden Berk Özyiğit, B kategorisinde Lalezar Golf Kulübünden Berat Mintas, Genç kızlar A kategorisinde National BGK Golf Kulübünden Ayşe Demir, B kategorisinde Bodrum Golf Kulübünden Dudu Narin birinci oldu.

Şampiyonanın 2. ayağı 14 Eylül'de İstanbul Marmara Golf Kulübünde yapılacak.