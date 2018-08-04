Golf tutkunları Bodrum'da buluştu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum turnuvası başladı.

Bodrum Golf Kulübünde iş, sanat dünyası ve cemiyet hayatından golf tutkunlarını bir araya getiren organizasyonda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Öztürk Grup ve Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu gibi isimler de yer alıyor.

Erkekler A, B, C, kadınlar A, B ve gençler olmak üzere 6 ayrı kategoride ikincisi bu yıl düzenlenen turnuvada, yurt dışından golf tutkunlarının da kupa mücadelesi verdiği bildirildi.

Bodrum Golf Kulübü Genel Müdürü Caner Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da düzenlenen turnuvalara katılımın giderek artığını söyledi.

Bu sene ikincisini düzenledikleri turnuvaya 140 kişinin katıldığını belirten Tuna "Önümüzdeki haftalarda turnuvalar devam edecek. 10'a yakın turnuva düzenledik. Golf ve diğer sporların Bodrum'da olmasından keyif duyuyoruz. Bu sporu Bodrum'da geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki 9 çukurlu golf sahasında, iki tur üzerinden oynanan organizasyon, yarın sona erecek.

