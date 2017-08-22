Golfçüler, Ardahan'da kamp yaptı





ARDAHAN (AA) - İstanbul Gençler Golf Akademisi sporcuları, Ardahan'da üç gün kamp yaptı.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) kampüsündeki Golf Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen kampa, Ardahanlı sporcular da katıldı.

Türkiye Golf Federasyonu Ardahan İl Temsilcisi Çetin Demirci, kampın, Yıldızlar Ligi Türkiye Golf Şampiyonası'na hazırlık kampı olduğunu, çalışmaların son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Kampı ziyaret eden Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy da golfçülerle sohbet ederek Ardahan'ı tercih etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Bilmez ve Köksoy golfçülerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Golf hocası Adnan Salmalı, Ardahan'a çok büyük bir heyecanla geldiklerini belirterek, amaçlarının İstanbul'da veya batıda yapılan golf sporunu doğudaki gençlerin de öğrenmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür eden Salmalı, "Bu tesisin açılması ve bu gençlere sağlanan imkanlarda başkanımızın büyük emeği var. Burada üç gün hem antrenmanlar yapıldı hem de milli takım için çalışma oldu. Ardahanlı küçük kardeşlerimiz bu sporu gördü. Amacımız bu sporu burada sevdirmek." diye konuştu.

İstanbul Gençler Golf Akademisinde 5 yıldır golf oynayan Sudenaz Yürekli de Ardahan'a ikinci kez geldiğini ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

Geçen yılki kampı da Ardahan'da yaptıklarını aktaran Sudenaz, "Amacımız milli takıma girip yurt dışında burs alıp okumak. Aynı zamanda buradaki golf meraklısı kardeşlerimizin de milli takıma girmelerini çok istiyoruz, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ardahan'ın havası, insanı çok güzel, çok sevdik." şeklinde konuştu.

Ardahanlı golfçü Aleyna Balcı ise bu sporu çok sevdiğini ve İstanbul'dan gelenlerle kampa katılmasının kendilerine çok şey kattığını ifade etti.