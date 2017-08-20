Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ASELSAN ROKETSAN Sıcak
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme

Gomis'ten kariyerinin en iyi başlangıcı

- Süper Lig'de Galatasaray'ın oynadığı ilk iki maçta 3 gol atan Fransız futbolcu, profesyonel kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı - Gomis, ligde kaleyi bulan 5 şutunun 3'ünde ağları havalandırmayı başardı - Fransız futbolcu, son 5 sezonda sarı-kırmızılı takımın ilk iki haftadaki en skorer oyuncusu oldu

Gomis'ten kariyerinin en iyi başlangıcı


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Süper Lig'de ilk iki haftada oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis etkili performansıyla göz dolduruyor.

Profesyonel kariyerine 2004 yılında Fransa'nın Saint-Etienne ekibinde başlayan Senegal asıllı futbolcu, bu takımın yanı sıra aynı ülkeden Troyes, Olympique Lyon, Olympique Marsilya ile İngiltere'den Swansea City'de forma giydikten sonra sezon başında Galatasaray'a transfer oldu.

Swansea City'den 2 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle 3 yıllığına transfer edilen ve yıllık 3 milyon 350 bin avro ücret ödenen 32 yaşındaki Gomis, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı ilk iki lig maçında attığı gollerle hem Galatasaray taraftarlarını mutlu etti hem de kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Tecrübeli futbolcu, 14 yıllık profesyonel kariyerinde ilk kez ligin ilk iki haftasında 3 gol atma başarısı gösterdi.

Gomis, Olympique Lyon ile 2010-2011 ve 2012-2013 sezonlarında, Swansea City ile de 2015-2016 sezonunda ilk iki haftada ikişer gol kaydetmişti.


- İsabetli 5 şutunun 3'ünde ağları havalandırdı


Bafetimbi Gomis, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de kaleyi bulan 5 şutunun 3'ünde ağları havalandırmayı başardı.

Tecrübeli futbolcu, ligin ilk haftasında Kayserispor ile oynanan maçta isabetli 3 şut çekerken, bunların 2'inde meşin yuvarlak filelere gitti.

Fransız oyuncunun, Osmanlıspor müsabakasında ise kaleyi bulan 2 şutunun birinde top ağlarla buluştu.


- Son 5 sezonun en golcüsü


Gomis, Süper Lig'de son 5 sezonda ikinci haftalar itibarıyla Galatasaray'ın en golcü futbolcusu oldu.

Sarı-kırmızılı takımda en son 2012-2013 sezonunda Umut Bulut, ilk iki haftada 3 gol kaydetmişti.

Galatasaray'da geçen sezona iyi başlayan Eren Derdiyok, ilk iki haftada 2 kez ağları sarsmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi GomisGalatasarayGolSüper LigSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5