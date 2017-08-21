



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, görevlerinin iyi bir takım kurup, taraftarlarını mutlu etmek olduğunu belirterek, "Görevimi yerine getirdiğim için mutluyum." dedi.

Galatasaray Futbol Takımı'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı takip eden Özbek, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dursun Özbek, yönetim olarak görevlerinin gereğini yaptıklarını dile getirerek, "Galatasaray Kulübü Başkanı ve yönetimi olarak görevimizi yaptığımızı düşünüyorum. Bizim görevimiz iyi bir takım kurmak, taraftarlarımızı memnun etmek. Onların güzel futbol seyretmesini ve sahadan mutlu ayrılmasını sağlamak. Bunun için göreve geldik. Alınan sonuçlar çerçevesinde görevini yapmış kişilerin mutluluğunu hissediyoruz. Görevimin başındayım ve görevimi yerine getirdiğim için mutluyum." diye konuştu.

Süper Lig'in ilk iki haftasında aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı futbolculara ve taraftarlara teşekkür eden Özbek, "Bu, Galatasaray Kulübü olarak özlediğimiz bir birleşmeydi. İki haftadır bunu son derece güzel bir şekilde görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kenetlenmeyi ve birlikteliği sergiledik, tüm Türkiye bunu seyretti. Bundan sonra da seyretmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.





- "İyi bir takım olduk"





Dursun Özbek, yaptıkları transferlerin iyi performans sergilediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transferleri seyrediyoruz. İçlerinden birisini seçip 'şu iyidir' demek mümkün değil. Hepsi gayet takıma uyum sağladı. Burada teknik kadroyu da tebrik etmek lazım. Transferlerde onların ve oyuncu izleme ekibinin payı büyük. Onlar bu oyuncuları bulup çıkardı. Bize düşen görev onların bulduğu bu kadroyu kulübe kazandırmaktı. Biz de onu yerine getirdik. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bir-iki eksiğimiz var. Şu an onlar üzerinde de çalışıyoruz. Yeni bir takım kurduk. Yeni bir ruh ve heyecanla ligdeki mücadelemize başladık."





- "Eksiklikleri gidereceğiz"





Dursun Özbek, transfer gündemlerinde olan Juventuslu futbolcu Kwadwo Asamoah ile ilgili bir soru üzerine, "Eksiklerimizi biliyoruz. Sürekli teknik kadroyla eksikler üzerine çalışıyoruz. Transfer sezonunun bitmesine daha epey bir zaman var. Bu zaman zarfında da bu eksiklikleri gidereceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Bakıldığında takımlarında eksiklik görülmediğini ancak ligin uzun bir yarış olduğunu aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"Bu yarışta olabilecek olayları, istenmeyen sakatlıkları dikkate almak suretiyle belli bir rotasyonu yapabilecek kadro kurmak istiyoruz. Bu anlamda kadro derinliği bizim için önemli. Daha önemlisi bildiğiniz gibi biz göreve geldiğimiz zaman aşağı yukarı 48 kişilik bir kadro vardı. Bu 48 kişiden 28'e inmeyi planladık. Şu anda da onu başarmış durumdayız. Her zaman ilk 11'de oynayabilecek 28 kişilik hazır bir kadro kurmak istiyoruz. Yaptığımız iş, 48 kişiye ödediğimiz parayı 28 kişiye ödemek şeklinde oldu. Kulübün mali yapısını zedelemeden, performansı daha yüksek bir kadro kurmak üzere harekete geçtik. Şu anda bunu yapıyoruz."





- "Gerçek Galatasaray taraftarını gördüm"





Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Osmanlıspor ile oynadıkları maçta taraftarların teknik direktör Igor Tudor'u tribüne çağırarak destek vermesiyle ilgili olarak, "Orada gerçek Galatasaray taraftarını gördüm. Antrenörüyle, futbolcusuyla, yöneticisiyle, taraftarıyla, camiasıyla biz bir aileyiz. Elbette aile içinde zaman zaman dargınlıklar, küskünlükler olabilir. Neticede olması gereken, Galatasaray ruhu çerçevesinde birleşmekti. Hem antrenörlerini hem de futbolcularını kucakladıkları için Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. Başarı yolunda bir bütünlük sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kombine kartlara ilginin yüksek olduğunu aktaran Özbek, "Kombine satışlarında büyük artış var. Geçen seneye kıyasladığımız zaman aşağı yukarı 3-4 kat fark var. Bu, beni ziyadesiyle memnun ediyor. Çünkü taraftarın kulübe ilgisinin giderek arttığını görüyoruz." şeklinde konuştu.





- "Selçuk İnan kontratlı oyuncumuz"





Dursun Özbek, kaptanları Selçuk İnan'a herhangi bir transfer teklifinin olup olmadığına yönelik soruyu, "Selçuk bizim kaptanımız, şu anda kontratlı oyuncumuz. Dolayısıyla onun için bize gelen bir teklif söz konusu değil. Herhangi bir spekülasyona sebep olacak açıklama yapmam da mümkün değil. Selçuk, Galatasaray'a büyük emek vermiş bir oyuncu." şeklinde yanıtladı.

Özbek, kadroda düşünmedikleri Nigel de Jong, Luis Cavanda ve Hakan Balta'nın durumuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü anlatarak, "Galatasaray'da oynama şansını kaybetmiş bazı futbolcularımız var. Bugün dahi onun üzerine çalıştık. Neticede burada önemli olan Galatasaray'ın ekonomisidir. Galatasaray'ın hiçbir şekilde tribünde oturan futbolcu için maaş ödemesini istemiyoruz. Onun için bu çalışmanın biteceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.





- Yabancı futbolcu kuralına yönelik tartışmalar





Aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı da olan Özbek, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili bir soru üzerine, "Biz UEFA'ya bağlıyız. Avrupa turnuvalarında oynuyoruz. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken husus, UEFA'nın bu işi nasıl yaptığıdır. UEFA'ya bağlı ülkelerin bu işi nasıl uyguladığına bakmak lazım. Biz neticede Avrupa kulüpleriyle turnuvalarda yarışıyoruz. Dolayısıyla bu yarışmayı zedeleyecek bir şeyin olmaması lazım. Ancak tabii bu federasyonu ilgilendiren bir konu. Kulüpler Birliği Vakfı olarak biz de yakın zamanda bir araya gelip bu konudaki görüşlerimizi federasyona aktaracağız." değerlendirmesini yaptı.

Süper Lig'deki kulüplerin kadrolarında çok sayıda yabancı futbolcu olduğunu belirten Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçmişte Galatasaray bu konuda sorun yaşadı. Gelen yasakla elindeki yabancı oyuncular bir anda tribüne gitmek zorunda kaldı. Böyle bir şeyin önce tartışılması lazım. Sadece Galatasaray Kulübü bu durumda değil. Bütün kulüplerin yabancı ağırlıklı 11'leri var. Dolayısıyla kulüplerin bu işten zarar görmemesi gerekiyor. Parasını ödeyip, futbolcuyu tribünde oturtmak zorunda olmaması lazım. Öyle zannediyorum ki federasyon da bu konuda dikkatli olacaktır."