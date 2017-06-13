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Görme engelli atletler Almanya'da

- Milliler, dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında Almanya'da Uluslararası Grand Prix yarışmalarında mücadele edecek

Görme engelli atletler Almanya'da

ANKARA (AA) - Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, 14-23 Temmuz'da İngiltere'de düzenlenecek dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Almanya'ya gitti.

Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı Antrenörü İsmail Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa vadedeki hedeflerinin dünya şampiyonasına en yüksek sporcu sayısıyla katılmak olduğunu söyledi.

Ankara'da bir haftadır sürdürdükleri kamp çalışmalarını Almanya'ya taşıyacaklarını belirterek, "Daha önceki hazırlık kampımız bölgeseldi, yani sporcular kendi illerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Şimdi Almanya'da yapacağımız kampla hazırlıklarımıza devam edeceğiz." dedi.

Almanya'da sporcuların önce göz testinden geçeceğini ve kategorilerinin belirleneceğini vurgulayan Karagöz, "Sonrasında da 16-18 Haziran'da Uluslararası Grand Prix yarışmalarına katılacağız. 5 sporcuyla yer alacağımız turnuvada, dünya şampiyonası için kota alma mücadelesi vereceğiz. Kısa vadedeki hedefimiz dünya şampiyonasına en yüksek sporcu sayısıyla katılmak." diye konuştu.

Teknik direktörlüğünü İbrahim Şabaş, antrenörlüğünü ise İsmail Karagöz'ün yaptığı milli takımda şu sporcular yer alıyor:

Cirit bayan: Serap Demirkapu (B3)

Cirit erkek: Nusrettin Genç (B1)

Yüksek atlama: Mustafa Karakuş (B2)

100 ve 200 metre: Suat Öner (B2)

400 metre: Hakan Cıra (B3)

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