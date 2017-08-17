Görme engelli futbolcular dünya şampiyonası vizesi arayacak





ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Antrenörü Hasan Yıldırım, Avrupa şampiyonasında son şampiyon unvanıyla yer alacaklarını belirterek, "Altın madalya kazanarak dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyoruz." dedi.

Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, 18-27 Ağustos tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilecek. Hazırlıklarını tamamlayan ve şampiyona için bugün başkent Berlin'e hareket eden milli takımda, teknik direktör Hasan Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2015 yılında organize edilen Avrupa şampiyonasında altın madalyanın sahibi olduklarını hatırlatan Yıldırım, "Önemli olan şampiyon olmak değil, şampiyon kalabilmek. Hiçbir rakip kolay değildir. Her takımı ciddiye alıyoruz. Almanya'dan da şampiyonluk kupasıyla dönerek dünya şampiyonasına katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, B Grubu'nda Belçika, Rusya, Gürcistan ve İspanya ile mücadele edeceklerini dile getirerek, "2015 yılında şampiyon olurken finalde Rusya ile karşılaşmıştık. Rakibimizi yenerek mutlu sona ulaşmıştık. O şampiyonada İspanya da 3. oldu. Yani 2015 Avrupa Şampiyonası'nın kürsüsünde yer alan 3 takım aynı grupta mücadele edecek. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkarak önce yarı finale sonra da finale yükselmek olacak. Futbolcularımız, hem fiziksel hem de mental açıdan en üst seviyede. İnşallah emeklerimizin karşılığını şampiyon olarak alacağız." diye konuştu.





- Başkan Sayyıdan: "Favori olarak gidiyoruz"





Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ise Berlin'e favori ülke olarak gittiklerini dile getirerek, üst üste 2. kez şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirmek istediklerini vurguladı.

Şampiyonada güçlü ülkelerle mücadele edeceklerini ancak kimseden çekinmediklerine dikkati çeken Sayyıdan, "Şampiyon olmak istiyorsak her rakibi yenmek zorundayız. Rakibin kim olduğunun bir önemi yok, önemli olan bizim kendi futbolumuzu sahaya yansıtabilmemiz. Bunu başarırsak, tüm ülkeleri yenebileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son şampiyon unvanının kendilerine hem avantaj hem de dezavantaj oluşturacağını kaydeden Sayyıdan, şunları söyledi:

"Dünya genelinde 5. sıradayız. Yani artık biz de söz sahibi ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu takımın kuruluşu çok eskilere dayanmamasına karşın kısa sürede önemli işlere imza attık ve ciddi mesafe kaydettik. Teknik direktörümüz John Ball'un milli takıma kattığı çok şey oldu. Ball, görme engelliler futbolunun gelişmesinde çok önemli bir yere sahip. Biz de hocamızın bilgi ve tecrübelerinden faydalanıyoruz. Almanya'ya da son şampiyon unvanıyla gidiyoruz. Bu da rakiplerimizin bize karşı daha sert ve dirençli oynayacağını gösteriyor. Psikolojik açıdan şampiyon olarak orada yer almak, futbolcularımızın öz güvenini artıracaktır. Başarılı bir şampiyona geçireceğimizi ve şampiyonluk kupasını bir kez daha müzemize getireceğimize inanıyorum."







