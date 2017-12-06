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Görme engelli sporcular Ankara'da kamp yapacak

ANKARA (AA) - Görme Engelliler Spor Federasyonu, Uluslararası Judo Şampiyonası ve 2020 Paralimpik Oyunları'na yönelik hazırlıkları çerçevesinde Ankara'da kamp düzenleyecek.Teknik direktörlüğünü Ahmet Kambur'un yaptığı kadronun...

Görme engelli sporcular Ankara'da kamp yapacak


ANKARA (AA) - Görme Engelliler Spor Federasyonu, Uluslararası Judo Şampiyonası ve 2020 Paralimpik Oyunları'na yönelik hazırlıkları çerçevesinde Ankara'da kamp düzenleyecek.

Teknik direktörlüğünü Ahmet Kambur'un yaptığı kadronun hazırlık kampı, 15-22 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Hazırlık kampına davet edilen sporcular şöyle:


- Kadınlar


Antrenörler: Raziye Uluçam, Ömer Erol

Sporcular: Ecem Taşın, Cahide Eke, Gülhan Atasaray, Nermin Karlı, Zeynep Çelik, Özlem Salas, Duygu Çete Artar, Döndü Yeşilyurt, Yadikar Engin, Mesme Taşbağ, Neşe Tuğan.


- Erkekler


Antrenörler: Kürşad Kambur, Gültekin Sevinç

Sporcular: Recep Çiftçi, Abdürrahim Özalp, Kadir Yıldırım, Serdar Aydın, Hidayet Sevinç, Yasin Çimciler, Gökçe Yavuz, İbrahim Bölükbaşı, Sabri Yur, Gökhan Biçer, Onur Taştan, Dursun Hayran.


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2020 Paralimpik OyunlarıGörme Engelliler Spor FederasyonuKampUluslararası Judo Şampiyonası
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