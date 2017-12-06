Görme engelli sporcular Ankara'da kamp yapacak

ANKARA (AA) - Görme Engelliler Spor Federasyonu, Uluslararası Judo Şampiyonası ve 2020 Paralimpik Oyunları'na yönelik hazırlıkları çerçevesinde Ankara'da kamp düzenleyecek.
Teknik direktörlüğünü Ahmet Kambur'un yaptığı kadronun hazırlık kampı, 15-22 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
Hazırlık kampına davet edilen sporcular şöyle:
- Kadınlar
Antrenörler: Raziye Uluçam, Ömer Erol
Sporcular: Ecem Taşın, Cahide Eke, Gülhan Atasaray, Nermin Karlı, Zeynep Çelik, Özlem Salas, Duygu Çete Artar, Döndü Yeşilyurt, Yadikar Engin, Mesme Taşbağ, Neşe Tuğan.
- Erkekler
Antrenörler: Kürşad Kambur, Gültekin Sevinç
Sporcular: Recep Çiftçi, Abdürrahim Özalp, Kadir Yıldırım, Serdar Aydın, Hidayet Sevinç, Yasin Çimciler, Gökçe Yavuz, İbrahim Bölükbaşı, Sabri Yur, Gökhan Biçer, Onur Taştan, Dursun Hayran.