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Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası

- Almanya'da yarın başlayacak şampiyonada Türkiye, ilk maçını 19 Ağustos Cumartesi günü Belçika ile yapacak

Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Futbol Milli Takımı, yarın Almanya'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda unvanını korumak için mücadele edecek.

Berlin'de gerçekleştirelecek organizasyona son şampiyon olarak katılan ay-yıldızlılar, B Grubu'nda mücadele edecek. Türkiye, 26 Ağustos Cumartesi günün oynanacak finalle tamamlanacak Avrupa Şampiyonası'nda Belçika, Gürcistan, İspanya ve Rusya ile aynı grupta yer alacak.

Grupta ilk ikiye giren takımların yarı finale yükseleceği şampiyonada Türkiye'nin ilk rakibi Belçika olacak. Türkiye ile Belçika arasında 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Türkiye'nin B Grubu'ndaki maç programı şöyle:

19 Ağustos Cumartesi:

20.30 Türkiye-Belçika

20 Ağustos Pazar:

18.00 Rusya-Türkiye

21 Ağustos Pazartesi:

14.30 Türkiye-Gürcistan

23 Ağustos Çarşamba:

20.30 İspanya-Türkiye

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AlmanyaAvrupa ŞampiyonasıBelçikaFutbolGörme Engelli Futbol Milli Takımı
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