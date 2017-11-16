Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Pelin Yenigün Dilek Tamur Goudarzi-Pour hakkı eren Ufuk Özdemir Selahattin Demirtaş
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan:

- "Biz engelliler, fırsat verildiği zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi biliyoruz ve bunu da ispatladık"

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan:


HATAY (AA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, engellilerin fırsat verildiği zaman ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğini, bunu da ispatladıklarını söyledi.

Federasyon tarafından düzenlenen Görme Engelliler B2-B3 Futsal 1. Lig ikinci devre müsabakaları Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Başkan Hasan Sayyıdan, Sakarya Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, futbol, futsal, satranç ve yüzmenin de aralarında bulunduğu 8 branşta faaliyet gösterdiklerini bildirdi.

Organizasyonda ilk devre müsabakalarını Manavgat'ta yaptıklarını hatırlatan Sayyıdan, geçen yıl Türkiye'ye takım sporlarında altın madalya getiren bir federasyon olduklarını belirtti.

Sporculara karşılaşmalarda başarılar dileyen Sayyıdan, "Biz engelliler, fırsat verildiği zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi biliyoruz ve bunu da ispatladık. Amacımız, biz olmayı becermek ve biz gibi davranmak. Bunun en güzel örneklerinden birini de şu an yaşıyoruz. İnanıyorum ki güzellikle, hoşgörüyle, sevinçle başladığımız bu alan mutlulukla ve başarıyla sona erecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ilk karşılaşma Ankara Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Mersin Görme Engelliler Spor Kulübü arasında oynandı.

Müsabakalar 22 Kasım'da sona erecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Görme Engelliler B2-B3 Futsal 1. Lig 2. Devre MüsabakalarıGörme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan SayyıdanHatayIskenderun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5