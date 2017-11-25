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Göztepe 4 maç sonra kazandı

- Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 4 maç sonra galibiyete ulaştı

Göztepe 4 maç sonra kazandı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, ligde 4 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bornova Stadı'ndaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda Selçuk Şahin'in kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçen Göztepe, daha sonra Halil Akbunar'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı ve müsabakayı bu sonuçla galip tamamladı.

Bundan önceki galibiyetini 8. haftada Antalyaspor (3-1) karşısında elde eden sarı-kırmızılı ekip, ligde 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 21'e çıkardı.

Göztepe'yi maçta 1-0 öne geçiren Selçuk Şahin, sarı-kırmızılı formayla ilk golüne ulaştı. Tecrübeli futbolcu ligde bundan önceki golünü 22 Mayıs'ta Gençlerbirliği formasıyla Fenerbahçe'ye atmıştı.

Sarı-kırmızılı ekibin ikinci golüne imza atan Halil Akbunar, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.


- Akhisarspor, 5 maçtır kazanamıyor


Ligde Göztepe mağlubiyetiyle üst üste 5. maçta kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu periyotta sadece 2 puan alabildi.

Akhisarspor'da sakatlığı nedeniyle 5 lig ve 1 kupa maçında forma giyemeyen Olcan Adın, Göztepe maçıyla tekrar sahalara döndü. Olcan, karşılaşmanın 70. dakikasında Aykut Çeviker'in yerine oyuna girdi.

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FutbolGöztepeSüperlig
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