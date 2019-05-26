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Göztepe'de büyük sevinç

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattını ilgilendiren maçta MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başaran Göztepe, ligde kalmayı başardı.

Göztepe'de büyük sevinç
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Bornova Stadı'nda konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında 14. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle 1-0 üstünlük kuran Göztepe, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.
 
İkinci yarıda 74. dakikada Michal Pazdan'la beraberliği yakalayan rakibi karşısında, VAR incelemesinin ardından penaltı vuruşu kazanan Göztepe, 84. dakikada Deniz Kadah'ın golüyle 2-1 üstünlük kurdu.
 
Bu skorla puanını 38'e çıkaran Göztepe ligi 15. sırada tamamladı. Göztepe'nin lige tutunduğu 34 haftalık periyodun ardından Akhisarspor'un yanı sıra Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor lige veda etti.
 
Bu sezon ligde 3. golüne imza atan Alpaslan Öztürk, ilk yarıda yine İzmir'de oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında da birer kez rakip fileleri havalandırmıştı.
 
Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün gol attığı tüm maçlarda sahadan galibiyetle ayrıldı.
 
Geçen hafta Bursaspor deplasmanında kazanılan penaltı vuruşunu değerlendiremeyen Deniz Kadah, MKE Ankaragücü karşısında hata yapmadı.

Takımını 2-1 öne geçiren gole penaltıdan imza atan Deniz Kadah, bu sezon 7. golünü kaydetti.

Karşılaşmanın son bölümünde iki takımın yedek kulübeleri arasında yaşanan gerginliğin ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan tribüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
GöztepeMKE Ankaragücü
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