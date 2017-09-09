Göztepe, deplasmanda puan peşinde





İZMİR (AA) - Süper Lig'de ilk 3 haftada topladığı 4 puanı iç sahada alan Göztepe, 4. hafta mücadelesinde yarın Osmanlıspor'a konuk olacak.

Ligde iç sahada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan ve Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda ise Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Yarın Osmanlıspor'a konuk olacak Göztepe, dış sahada ilk puanına ulaşmaya çalışacak.

Osmanlı Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak Osmanlıspor-Göztepe maçını hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Emre Can Coşkun yarın forma giyemeyecek.

Süper Lig'de rakibiyle ilk kez karşılaşacak Göztepe, 2003-2004'te TFF 1. Lig'de mücadele ettiği Osmanlıspor'la İzmir'de 1-1 berabere kalmış, Ankara'da ise rakibine 2-0 mağlup olmuştu.