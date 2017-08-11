Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma için son antrenmanını teknik direktör Tamer Tuna gözetiminde müsabakanın oynayacağı Bornova Stadı'nda yaptı. İdmanın ilk bölümünde pas çalışan futbolcular antrenmanı taktiksel idmanla tamamladı ve kampa girdi.
Göztepe'nin cezası nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarların takip edemeyeceği Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması yarın saat 21.45'te Bornova Stadı'nda oynanacak. Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.