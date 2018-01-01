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Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına yarın başlayacak

İZMİR (AA) - Süper Lig'de ilk yarıyı 30 puan ve averajla 6. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.İlk devrede başarılı sonuçlara imza atan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya Antalya...

Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına yarın başlayacak


İZMİR (AA) - Süper Lig'de ilk yarıyı 30 puan ve averajla 6. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.

İlk devrede başarılı sonuçlara imza atan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya Antalya Belek'te yapacağı kampla hazırlanacak. Yarın Antalya'da toplanacak Göztepe, hazırlıklarına 13 Ocak Cumartesi gününe kadar burada devam edecek. İzmir temsilcisi, bu süreçte 2 veya 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Göztepe, Antalya kampının ardından ligde 20 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek.

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FutbolGöztepeSüper LigSüperlig
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