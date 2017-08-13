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Göztepe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 2017-2018 sezonundaki ilk maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, gelecek hafta oynayacağı Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.Urla'daki Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen...

Göztepe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı


İZMİR (AA) - Süper Lig'de 2017-2018 sezonundaki ilk maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, gelecek hafta oynayacağı Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Urla'daki Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Fenerbahçe maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalışması ile idmanı tamamladı.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Selçuk Şahin, takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Yarını izinli geçirecek Göztepeli futbolcular, 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçının hazırlıklarına 15 Ağustos Salı günü devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
AntrenmanFutbolGöztepeSüperlig
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