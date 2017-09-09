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Göztepe, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de yarın Osmanlıspor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan...

Göztepe, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamladı


İZMİR (AA) - Süper Lig'de yarın Osmanlıspor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan Göztepeli futbolcular, daha sonra taktik idman gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Göztepe, hava yoluyla Ankara'ya gidecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Emre Can Coşkun yarınki maçta forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde hafif sakatlığı bulunan Nabil Ghilas'ın durumunun maç saatinde netleşeceği öğrenildi.

Osmanlı Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak Osmanlıspor-Göztepe maçını Suat Arslanboğa yönetecek.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolGöztepeOsmanlısporSüperlig
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