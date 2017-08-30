Göztepe, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor





ERZURUM (AA) - YUNUS OKUR - Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Ligde kalıcı olma adına bir planlama içerisindeydik. Bu süreç, bu planlamalarımız transferler bitene kadar devam ediyor. Bizim için önemli olan Süper Lig'e adaptasyonu en kısa süreye indirgemek." dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek için son yıllarda futbol takımlarının tercihi olan Erzurum'da kamp yapıyor.

Hazırlıklarını Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren İzmir ekibi, 2 bin rakımda güç depoluyor.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Kurban Bayramı'nın birinci günü son antrenmanını yaparak kentten ayrılacak.





- "Kampı iyi değerlendirmek istiyoruz"





Tamer Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp için Erzurum'a daha önce de geldiklerini ve kentten memnun ayrıldıklarını söyledi.

Milli maç arasını iyi değerlendirmek istediklerini belirten Tuna, "Bu kampı, birbirimizi daha iyi tanıma ve hazırlık adına bir aşama olarak görüyoruz. Çalışma ortamı, sahaların güzelliği, insanlarının yakınlığı adına da güzel bir yer. Buradaki kampı iyi değerlendirip milli takım arasını güzel şekilde geçirmiş olacağız." diye konuştu.





- "Neler yapabileceğimizin farkındayız"





Süper Lig'in ilk 3 haftasında yaptıkları maçları değerlendiren Tuna, şunları kaydetti:

"Ligde yeni bir takımız. Ayrıca en fazla yeni oyuncuya sahip takımız. Ligde kalıcı olma adına bir planlama içerisindeydik. Bu süreç, bu planlamalarımız transferler bitene kadar devam ediyor. Bizim için önemli olan Süper Lig'e adaptasyonu en kısa süreye indirgemek. Ligde 3 maç oynayıp 4 puan aldık. Seyircilerimizden yoksun oynadığımız zorlu maçlar vardı. Birer beraberlik, galibiyet ve mağlubiyet aldık. Planlarımız içinde bunlar olacak şeylerdi."

Tuna, ligin yeni başladığına işaret ederek, "Henüz kendini bulamayan çok takım var. Biz de onlardan biriyiz. Ancak ne olduğumuzun, neler yapabileceğimizin farkındayız. Önemli olan bunları gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.