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Göztepe, Süper Lig'e "sessiz" dönüyor

- Süper Lig'den 14 sene uzak kalan Göztepe, 2017-2018 sezonu ilk haftasında cezası nedeniyle seyircilerinin takip edemeyeceği müsabakada yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Göztepe, Süper Lig'e


İZMİR (AA) - Süper Lig'de 14 yıl sonra mücadele edecek Göztepe, 2017-2018 sezonu ilk haftasında cezası nedeniyle seyircilerinin takip edemeyeceği maçta yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Geçen sezon play-off finalinde Eskişehirspor'u yenerek TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Göztepe, 2002-2003'ten bu yana uzak kaldığı en üst seviye lige Fenerbahçe maçıyla dönecek.

Bornova Stadı'nda, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Göztepe taraftarı, play-off finalinde alınan ceza nedeniyle müsabakayı takip edemeyecek. Müsabakayı, stadın kapasitesi oranında yaklaşık 300 kişilik Fenerbahçe taraftarı izleyebilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bornova Stadı'nda gün boyunca en yüksek hava sıcaklığının 37 derece, maç saatinde ise 30 derece civarında olması bekleniyor.

Süper Lig'e veda ettiği 2002-2003 sezonunun son maçında 31 Mayıs 2003'te Fenerbahçe'yi İzmir Alsancak Stadı'nda ağırlayan Göztepe, Sergiy Rebrov'un 16. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşmesine rağmen, 54. dakikada Cem Baki'nin golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Geçen sezonki kadrosunda büyük değişikliğe giden Göztepe, şimdiye kadar 16 futbolcu transfer etti.

Sakatlığı bulunan Selçuk Şahin'in forma giyemeyeceği Göztepe'nin yarınki karşılaşmaya, Beto, Sabri Sarıoğlu, Mathieu, Kadu, Tanju Kayhan, Jahovic, Rotman, Castro, Gouffran, Scarione ve Ghilas 11'iyle başlaması bekleniyor.

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