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Göztepe, taraftarıyla buluşacak

- Geçen sezondan cezası nedeniyle ilk iki iç saha maçını taraftarından yoksun oynayan Göztepe'nin bu haftaki Gençlerbirliği müsabakasını sarı-kırmızılı seyirciler takip edebilecek

Göztepe, taraftarıyla buluşacak


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig play-off finalindeki olaylar nedeniyle iki maç seyircisiz oynama cezasını tamamlayan Göztepe, 17 Eylül Pazar günü oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasıyla taraftarıyla buluşacak.

Süper Lig'e 14 yıl sonra dönen sarı-kırmızılı ekip, ligde iç sahadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını cezası nedeniyle seyircisiz oynadı. Cezasını tamamlayan Göztepe, Bornova Stadı'nda pazar günü taraftarı önünde sahaya çıkacak.

Statta portatif olarak yeni yapılan 3 bin 456 seyirci kapasiteli kuzey kale arkası tribünü de Göztepeli taraftarları ilk kez ağırlayacak. Bu bölüm için kombine bilet satışı yapılmayan statta, Gençlerbirliği maçı için satışa çıkarılan tüm biletler satıldı. Gençlerbirliği maçı için az sayıda kalan numaralı ve VIP tribün biletlerinin satışına devam ediliyor.

Göztepe, kombine biletlerde ise 2 bin 571 kapasiteli maraton tribünün tamamını satarken, numaralı tribünden 838, VIP tribünden ise 205 sezonluk kart alıcı buldu.

Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Gençlerbirliği maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

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Anahtar Kelimeler:
BiletFutbolGöztepeKombineSüperlig
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