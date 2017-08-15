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Göztepe Teknik Direktörü Tuna: İlk haftadaki coşkumuzu sürdürmemiz önemli

Göztepe Teknik Direktörü Tuna, "İlk haftadaki coşkumuzu, heyecanımızı, disiplini sürdürmemiz önemli." dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Tuna: İlk haftadaki coşkumuzu sürdürmemiz önemli

İZMİR (AA) - Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'de her maça ilk haftadaki coşkularını ve kimliklerini ortaya koyarak, kazanmak için çıkacaklarını bildirdi.

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Tuna, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bu hafta oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçı ile İzmir'in uzun yıllar sonra Süper Lig'de temsil edildiğini söyledi.

Fenerbahçe maçında ortaya koydukları karakterin çok önemli olduğunu kaydeden Tuna, ligde ilk haftaya bakıldığında, takımların tam olarak hazır olmadığını aktardı.

Bu haftaki rakipleri Kayserispor'u dün Galatasaray ile oynadıkları maçta izlediğini anlatan Tuna, "Kayserispor maçı çok önemli. İlk haftadaki coşkumuzu, heyecanımızı, disiplini sürdürmemiz önemli. Fenerbahçe maçında verimli bir oyun oynadık, her oyuncumuz kendi gerçeğini ortaya koydu, Kayseri'de de bunun olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yabancı futbolcu açıklaması

Tamer Tuna, yerli yabancı oyuncu ayrımı yapmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Türk futbolu adına zaten yabancının bu kadar çok olmasına başından beri karşı oldum. Bu hafta 1 yerli oyuncuyla oynamak teknik adam olarak beni de rahatsız ediyor. Ama içinde bulunduğumuz durum bizi buna iten faktörlerden bir tanesi. Geçen yıl kadroda olan 4-5 yabancıyla devam etmek çok güç. Çünkü çıkan takımların geçmişte yaşadıklarına bakıyoruz, kadro yapılaşmasına bakarak ilerliyoruz. Genelde onu devam ettirmek isteyen ya da yenilenmeyi iyi yapamayanlar bir alt lige düşüyordu."

Muhabir: Ali Korkmaz

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GöztepeSporSüper LigTamer Tuna
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