Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Göztepe, Türkerler Holding'le sponsorluk sözleşmesi imzaladı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Türkerler Holding ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.Holdingin "Mahall Bomonti" İzmir projesinin tanıtım ofisindeki imza töreninde konuşan Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker,...

Göztepe, Türkerler Holding'le sponsorluk sözleşmesi imzaladı


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Türkerler Holding ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Holdingin "Mahall Bomonti" İzmir projesinin tanıtım ofisindeki imza töreninde konuşan Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Türkiye'ye Avrupa'dan ilk sportif başarıları getiren Göztepe Spor Kulübü ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Göztepe'nin önce Süper Lig'e ardından yine uluslararası arenalara çıkma hedefine katkı sağlamak istediklerini belirten Türker, "Köklü geçmişi, seyircisi ve zaferleriyle İzmir'i İzmir yapan değerlerden biri olan Göztepe'nin yanında olmak bizim için büyük mutluluk." dedi.

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de İzmir'in Süper Lig özlemini sona erdirebilmek için mücadelelerini sürdürdüklerini aktardı.

Türkiye'nin en önemli holdinglerinden Türkerler Holding ile çok değerli bir sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını belirten Sepil, "Ülkemizin her alanda birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde, İzmirimize değer katacak bu birlikteliğin oluşmasında büyük katkı sağlayan Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum, iş birliğinin her iki kurum açısından da hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Törende, Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular Gosso, Fuchs, Günay Güvenç ve Jahovic de yer aldı. Futbol takımının göğüs reklamı holdingin projelerinden "Mahall Bomonti" olacak.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FutbolGöztepeMehmet SepilSponsor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.