Göztepe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 25 Kasım Cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Göztepeli futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı. Hırslı oldukları gözlenen oyuncular, idmanın son bölümünde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.
Sakatlıkları bulunan oyunculardan Hakan Çinemre, antrenmanda yer almadı. Mathieu Peybernes ise takımdan ayrı çalıştı.