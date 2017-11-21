Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Jolly Tur Elif Karabulut Ev yangını Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN)
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı

Göztepe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 25 Kasım Cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen...

Göztepe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları


İZMİR (AA) - Süper Lig'de 25 Kasım Cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Göztepeli futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı. Hırslı oldukları gözlenen oyuncular, idmanın son bölümünde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Hakan Çinemre, antrenmanda yer almadı. Mathieu Peybernes ise takımdan ayrı çalıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntrenmanFutbolGöztepeSüperligTeleset Mobilya Akhisarspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5