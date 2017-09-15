Göztepe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 17 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda Göztepeli futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı. Sarı-kırmızılı oyuncular, ikinci bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.
Ege temsilcisinde sakatlıkları devam eden Ömer Şişmanoğlu ile Emre Can Coşkun takımdan ayrı çalıştı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Gençlerbirliği karşılaşmasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.