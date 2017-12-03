Göztepe'de işler yolunda





İZMİR (AA) - Süper Lig'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe, üst üste 2. galibiyetini aldığı ligde 24 puana ulaştı.

Teleset Mobilya Akhisarspor'un ardından Kardemir Karabükspor engelini de kayıpsız geçen Göztepe, oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Puanını 24'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 25 gol atıp, kalesinde 21 gol gördü.

Göztepe'nin Kardemir Karabükspor karşısında tek golünü atan Adis Jahovic, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaşadığı 3 maçlık gol hasretini sonlandırdı. Bu süreçte cezası nedeniyle Beşiktaş maçında oynamayan Jahovic, Kardemir Karabükspor mücadelesinde fileleri havalandırdı ve ligde 12. golüne imza koydu.

Makedon golcü, gol krallığı yarışmasında 13 golü bulunan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'i takibini sürdürdü.





- 307 dakikadır gol yemiyor





Ligde son olarak Beşiktaş karşısında kalesinde gol gören Göztepe, son maçlardaki savunmasıyla da dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı ekibe 3-1 yenildiği karşılaşmada son golü 53. dakikada Cenk Tosun'dan yiyen sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında kalesini gole kapattı. Göztepe, toplam 307 dakikadır gol yemiyor. Ligde Beşiktaş da 294 dakikadır kalesinde gol görmüyor.





- Beto, 3. kez penaltı kurtardı





Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, bu sezon 3. kez penaltı kurtardı.

Daha önce Kayserispor karşısında Deniz Türüç ve Güray Vural'ın penaltı vuruşlarında başarılı olan tecrübeli kaleci, Kardemir Karabükspor maçında da Mustapha Yatabere'nin penaltı atışında gole izin vermedi. Beto, bu sezon en fazla penaltı kurtaran kaleci konumunda bulunuyor.





- Deplasmanda en fazla puan toplayan takım





Şimdiye kadar dış sahada oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Göztepe, bu maçlarda 13 puana ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 12 puan toplayan Fenerbahçe'nin önünde en başarılı ekip olarak dikkati çekti.

Bu arada, günü izinli geçirecek Göztepe, 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.