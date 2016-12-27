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Göztepe'de liderlik keyfi

- Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: - "Göztepe'yi görmek istediğimiz yer burası" - "Geçen yılın bize verdiği tecrübeyle bir takım olma özelliğini taşıdık, takım halinde hareket edebildik" - "Murat Akın'la prensipte anlaştık"

Göztepe'de liderlik keyfi


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de ilk bölümü lider tamamlayan Göztepe'de kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Geçen yılın bize verdiği tecrübeyle bir takım olma özelliğini taşıdık, takım halinde hareket edebildik" dedi.

Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde ilk bölümün ardından hayal ettikleri ve olmak istedikleri yerde lider durumda bulunduklarını söyledi.

İlk bölümün genelinde beklentilerinin gerçekleştiğini belirten Sepil, şöyle konuştu:

"En önemlisi geçen yılın bize verdiği tecrübeyle bir takım olma özelliğini taşıdık, takım halinde hareket edebildik. Camia, taraftar, teknik kadro, yedek kulübesiyle daha istekli bir Göztepe gördük. Göztepe'yi görmek istediğimiz yer burası. Önümüzde 18 maç var, bunu da unutmamak lazım."

- "Transfer yapacağız ama çok kısıtlı olacak"

Sepil, 27 kişilik kadrolarının bulunduğunu anımsatarak, bu durumun hem avantaj hem de dezavantajları beraberinde getirdiğini kaydetti:

Mevcut oyuncuların performansından memnun olduklarını belirten Sepil, "Tabii ki takviye de yapacağız ancak geçen seneden ders aldık. Devre arasında çok büyük değişimlere gitmenin yararı olmuyor, çok nadir olarak başarı sağlanıyor. Bizim zaten böyle bir değişime ihtiyacımız yok. Sadece 2-3 oyuncuyla anlaşabiliriz. Bunların en önemli tarafı Göztepe'nin dengesini bozmayacak, ikinci yarıda takıma katkı sağlayacak oyuncular olması gerekiyor. Transfer yapacağız ama çok kısıtlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.


- İlk transfer Murat Akın


Sezon başında kadrolarına katmak istedikleri Murat Akın'la ücret konusunda anlaşamadıklarını hatırlatan Sepil, "İkinci devre için Murat Akın'la prensipte anlaştık, ilk transferimiz inşallah Murat Akın olacak. İsviçre'nin Wil takımında forma giyen Murat Akın, aklımızda olan, Göztepe'ye kazandırmak istediğimiz tecrübeli bir oyuncu. Kendisiyle birkaç gün önce prensip anlaşmasına vardık." diye konuştu.

Gökhan Karadeniz'in yeterli süre almadığı için ayrılmak istediğini kaydeden Sepil, "İlk önce kulübün menfaati, sonra oyuncunun menfaati önemli. Gökhan Karadeniz'le 1,5 yıllık kontratımız var. Gökhan Karadeniz'i bonservisiyle vermeyi düşünmüyoruz. Gökhan da Kone de ayrılırsa, kesinlikle kiralık olarak giderler. Bize gelmiş herhangi bir teklif yok." dedi.

Sepil, Göztepe Stadı için ocak ayında çok güzel açıklamalar yapacaklarını belirterek, "Hayatımın önemli bölümünü bu stat projesi için İstanbul'da geçiriyorum. Ocak ayında tarihleri daha net olarak koyacağız ama daha önce konuştuğumuz gibi ihalenin yapılma süreci çok yaklaştı. Projenin tamamını bitirmek üzerindeyiz ve projeyi TOKİ'ye devrettikten sonra ihale süreci başlayacak." ifadelerini kullandı.

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FutbolGöztepeMehmet SepilMurat AkınTFF 1. Lig
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