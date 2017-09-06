Göztepe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 10 Eylül Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda Göztepeli futbolcular ilk bölümde ısınmanın ardından çabukluk çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı oyuncular antrenmanın diğer bölümünde hücum ve savunma üzerine çalıştı.
Sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu takımdan ayrı salonda çalışmalarını sürdürürken, dün Gabon karşısında Fildişi Sahili Milli Takımı forması giyen Adama Traore antrenmanda yer almadı.