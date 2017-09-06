Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Göztepe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 10 Eylül Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda Göztepeli...

Göztepe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları


İZMİR (AA) - Süper Lig'de 10 Eylül Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda Göztepeli futbolcular ilk bölümde ısınmanın ardından çabukluk çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı oyuncular antrenmanın diğer bölümünde hücum ve savunma üzerine çalıştı.

Sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu takımdan ayrı salonda çalışmalarını sürdürürken, dün Gabon karşısında Fildişi Sahili Milli Takımı forması giyen Adama Traore antrenmanda yer almadı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntrenmanFutbolGöztepeSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5